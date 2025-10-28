Homem em cadeira de rodas é preso após esfaquear conhecido em Melgaço, no Marajó

Um homem em cadeira de rodas esfaqueou um conhecido, na tarde da última segunda-feira (27), em Melgaço, no Arquipélago do Marajó. O suspeito golpeou a vítima no peito, após uma discussão e briga. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Melgaço. Já o homem em cadeira de rodas foi preso pela Polícia Militar (PM).

De acordo com o portal Marajó Notícias, a vítima e o suspeito consumiam bebidas alcoólicas juntos quando houve uma discussão. A vítima teria acusado o outro homem de desrespeitar sua companheira. Durante o desentendimento, a vítima teria agredido o suspeito com um soco e um golpe de enxada.

O suspeito então teria pegado uma faca e desferiu um golpe no peito da vítima, que foi socorrida em uma moto pela esposa e por outra pessoa. A vítima recebeu atendimento médico e estaria fora de perigo. Já o suspeito, que também ficou ferido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.