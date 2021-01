Homem em aparente surto ataca policiais da ROTAM com barra de ferro e é morto em Icoaraci

Um homem aparentando estar em estado de surto foi morto depois de atacar policiais militares das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), na tarde desta segunda-feira, 11, no bairro Fé em Deus, em Icoaraci, distrito de Belém.

A cena foi gravada por moradores do entorno que se assustaram com o barulho dos disparos de arma de fogo. Nas imagens é possível ver um homem correndo com uma barra de ferro em direção aos policiais para agredi-los. Os policiais disparam várias vezes contra o agressor, mas ele escapa das balas e parte para cima de um PM, que é atingido por um golpe na cabeça.

O policial ferido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da localidade, mas o estado de saúde dele ainda não foi divulgado. O homem que teria esquizofrenia foi morto pelos policiais. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar, que ainda aguarda um relatório sobre a ocorrência.

Acompanhe para mais informações.