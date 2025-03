Homem é suspeito de incendiar própria casa em Santa Izabel do Pará

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa de madeira no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, na tarde do último sábado (09/03). Apesar da força das chamas, ninguém ficou ferido.

Moradores da área apontam o proprietário do imóvel como o principal suspeito de provocar o incêndio. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ato. Testemunhas relataram que o fogo se alastrou rapidamente, consumindo toda a estrutura da residência em poucos minutos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para imóveis vizinhos.

A Polícia Civil investiga o caso e informou, por meio de nota, que as equipes da delegacia de Santa Izabel trabalham para esclarecer os fatos. “Estamos buscando localizar e prender o suspeito, que já foi identificado”, comunicou a corporação.

Ainda não há informações sobre o paradeiro do proprietário do imóvel nem sobre as circunstâncias exatas que levaram ao incêndio. As autoridades seguem com as diligências para apurar o ocorrido.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que atendeu a ocorrência de incêndio. “Houve perda total do imóvel. Não houve feridos”, complementou.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.