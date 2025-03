Moradores de casas atingidas por incêndio no Jurunas são resgatados pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio que iniciou por volta das 20h30 desta quarta-feira (5) atingiu pelo menos três casas no bairro do Jurunas, em Belém. Após conterem as chamas, o Corpo de Bombeiros resgatou moradores das casas atingidas, incluindo um idoso de 71 anos que precisou de atendimento médico pelo SAMU. Um cachorro morreu no incêndio.

VEJA MAIS



As causas ainda são desconhecidas. Os moradores perderam muitos bens materiais. O fogo iniciou em uma casa que é construída em madeira e alvenaria, dentro do registro geral, localizada na parte de madeira.

A reportagem de O Liberal está no local apurando mais informações.