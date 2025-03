Governo do Pará garante assistência a famílias atingidas por incêndio no Jurunas

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), vai prestar assistência habitacional às famílias afetadas pelo incêndio ocorrido na noite da última quarta-feira (5), na rua São Miguel, bairro do Jurunas, em Belém. Nesta quinta-feira (6), a Cohab enviou equipes ao local para fazer o levantamento social das famílias atingidas e a avaliação técnica das casas destruídas. O objetivo é garantir que os desabrigados tenham acesso ao programa Sua Casa, que auxilia famílias em situação de vulnerabilidade na reconstrução de seus imóveis.

O presidente da Cohab, Manoel Pioneiro, reforçou o compromisso do governo em dar suporte às vítimas. “Estamos aqui representando o nosso governador, por meio da Cohab, para dar a garantia de que essas famílias possam ter acesso ao benefício habitacional e, assim, reconstruir suas casas por meio do Sua Casa e, principalmente, trazer a nossa solidariedade em um momento de perda”, afirmou.

Benefício

O programa Sua Casa oferece dois tipos de auxílio: um para a compra de materiais de construção e outro para o pagamento da mão de obra. O recurso pode chegar a R$ 21 mil, permitindo que as famílias reergam seus lares com dignidade.

O programa é voltado prioritariamente para pessoas em situação de risco social, sejam aquelas que vivem em extrema pobreza ou que foram vítimas de desastres naturais, como incêndios e enchentes.

A Cohab segue monitorando a situação das famílias atingidas para garantir que o benefício seja concedido com agilidade.