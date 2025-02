Homem é socorrido após pular espaço de proteção na Casa das Onze Janelas, em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) socorreu um homem que havia pulado o espaço de proteção da Casa das Onze Janelas em direção a Baía do Guajará, no centro de Belém. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (27/2).

VEJA MAIS

A major Erika, comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar, conversou com a Redação Integrada de O Liberal e deu mais detalhes do caso. “Estávamos no local quando ouvimos um grito de socorro. Fomos ver o que se tratava e encontramos um homem acidentado. Ele tinha se jogado na água e lesionado o tornozelo. Acionados o Corpo de Bombeiros para que o resgatasse”, informou. No momento que a polícia encontrou o homem, ele vestia apenas uma bermuda.

Para retirar o homem do local, os bombeiros militares precisaram colocá-lo em cima de uma prancha de resgate e puxar o equipamento com o auxílio de uma corda. A major Erika também acrescentou que, após o resgate, o homem foi encaminhado para um hospital para que recebesse o atendimento adequado.

Por enquanto, a polícia tenta identificar a razão por trás do homem ter se jogado naquele ponto. Para a Redação Integrada de O Liberal, o CBMPA comunicou que a encaminhou ao Pronto Socorro Mário Pinotti, conhecido como PSM da 14.