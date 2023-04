Homem é retirado de partida de futebol e morto a tiros no Tenoné

Lucas Ferrão Moura foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (13), no bairro do Tenoné, em Belém. Segundo a polícia, a vítima estava jogando bola em uma arena, quando dois homens em uma moto chegaram. Eles chamaram Lucas pelo nome. O rapaz foi até o lado de fora e recebeu os disparos de arma de fogo. Os assassinos fugiram, sem deixar pistas.

A Polícia Científica está no local para fazer a análise e remoção do cadáver. Vestígios que ajudem a identificar os suspeitos serão coletados e também deverão esclarecer a dinâmica do ocorrido.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios, da Polícia Civil.