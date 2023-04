Preso é morto após briga com policial militar em delegacia de SP

Um homem, de nome não revelado, foi morto a tiros, por volta de 1h de sábado (8), depois de atacar um policial militar na Delegacia de Polícia de Fernandópolis, em São Paulo. Câmeras de segurança registraram as imagens.

Segundo as informações divulgadas pelo Metrópoles, durante a confusão, o suspeito foi baleado e um dos tiros atingiu a cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Antes de ser morto, um policial civil registrava as impressões digitais do suspeito. Conforme noticiado pelo Metrópoles, o suspeito havia sido preso em flagrante por estupro de vulnerável. Em um momento que ficou sem as algemas, ele pulou em cima do agente de segurança pública.

A partir das imagens é possível ver quando o preso abaixa a cabeça e começa a agressão em seguida, dando socos no militar. Outros dois policiais tentaram conter o suspeito. Um deles teve tempo de sacar a arma e atirar. Após o disparo, o homem cai no chão da delegacia.

Equipes do Serviço de Atendimento chegaram ao local do crime, porém o suspeito já estava morto.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP) informou ao Metrópoles que ninguém mais se feriu. A ocorrência é investigada pelo delegado Airton Canato, da subseccional de Fernandópolis.