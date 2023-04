Ministério da Justiça e Segurança Pública pede exclusão de 270 contas do Twitter e duas do Tiktok

Em uma rede social, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deu detalhes acerca da Operação Escola Segura, deflagrada no último sábado (8) e motivada pelos recentes ataques ocorridos em escolas brasileiras. Segundo a publicação do ministro, um suspeito foi preso, sete armas foram apreendidas e houve solicitação para exclusão de 270 contas do Twitter, por causa de hashtags relacionadas a ataques a escolas nas redes sociais.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com o ministro, houve uma solicitação do Ministério da Justiça para que a plataforma TikTok retire do ar duas contas que estavam viralizando conteúdo que incitava medo nas famílias. Segundo ele, também há outros conteúdos e autores de publicações que estão sendo investigados.

A Operação Escola Segura teve início poucos dias depois do ataque a uma creche de Blumenau (SC), quando quatro crianças foram assassinadas. A ideia do ataque teria partido de grupos na internet e o responsável está preso. Naquele momento, Flávio Dino convocou uma reunião com todos os delegados de todas as delegacias de combate a crimes cibernéticos do país.

Durante o encontro, coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), eles relataram sobre as limitações que se deparam, durante as investigações, quando necessitam de dados das plataformas que administram as redes sociais.

Após a reunião, o ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou um edital de R$ 150 milhões para fortalecer as rondas escolares e uma investigação da Polícia Federal (PF) de grupos nazistas no Brasil.

Outro ataque - no último dia 27 de março, um adolescente de 13 anos entrou armado na escola onde estudava, a Escola Estadual Thomazia Montoro, no bairro Vila Sônia, em São Paulo, e atacou várias pessoas, entre as quais a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O adolescente responsável pelo ataque foi apreendido.

Na ocasião, o governo federal anunciou a criação de um grupo de trabalho interministerial, que envolverá diversas pastas, sob coordenação do Ministério da Educação. O objetivo do grupo é construir, além de políticas de prevenção à violência nas escolas, ações imediatas e concretas.