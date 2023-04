Operação da Polícia Civil e PF em Ananindeua apura suposta ameaça de invasão a escola; vídeo

As polícias Civil - por meio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) - e Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (6), uma operação conjunta contra supostas ameaças de invasão a uma escola pública da rede estadual de ensino. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado, duas casas no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foram alvos dos agentes de segurança.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações