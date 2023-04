Professores de Santa Catarina receberão treinamento de defesa pessoal

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) anunciou que agentes de segurança pública darão aulas com noções de defesa pessoal para professores do estado. Segundo o delegado-geral da PCSC, Ulisses Gabriel, o objetivo do treinamento é preparar os docentes para conter criminosos que tentem atacar outras escolas.

“Nós não iremos transformar o professor em um soldado, mas que ele possa ter noções de como reagir a um ataque e até para evitar algo mais grave. Que ele possa receber um treinamento de um ‘mata-leão’, por exemplo, para conter um criminoso”, afirmou.

A medida foi anunciada como uma resposta ao atentado ocorrido nesta semana. Na última quarta-feira (5), um homem invadiu um creche no município de Blumenau, na região do Vale do Itajaí, e matou quatro crianças, além de ter deixado outras nove vítimas.