Professora de creche atacada em Blumenau (SC) recebe alta médica

Uma professora de 60 anos, identificada como Alaide, que pertence ao quadro da creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), teve alta do hospital neste final de semana. Ela tinha sofrido um infarto, um dia depois do ataque à unidade infantil, quando quatro crianças foram mortas por um invasor.

VEJA MAIS:

Segundo informações da creche, a professora foi internada na quinta-feira (6), um dia depois do ataque. Ela teria sofrido estresse pós-traumático. A professora, que ajudou a socorrer crianças no dia do atentado, passou por uma cirurgia para colocar um cateter no coração e já está em casa. Não foram identificadas sequelas e ela deve seguir apenas com tratamento ambulatorial.

Apuração

A Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina também estão apurando a conduta de um professor da rede estadual, que teria apoiado, em sala de aula, o ataque à creche em Blumenau. Ele é docente de uma escola localizada em Joinville e as falas dele, de apoio ao massacre, teriam sido gravadas e denunciadas por pais e alunos da unidade. A Secretaria apura o comportamento do professor no âmbito administrativo e a Polícia Civil já instaurou inquérito para acompanhar o caso.