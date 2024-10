Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio em Dom Eliseu

A Polícia Civil do Estado do Pará (PC) prendeu um suspeito por tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (11/10), na delegacia de Dom Eliseu. O caso ocorreu por volta das 2h, quando a equipe plantonista foi informada sobre uma pessoa que havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos causados por facão.

Após a denúncia, a polícia iniciou descobriu que o crime ocorreu em um bar no bairro Liberdade. Segundo o relato de testemunhas, a vítima estaria sentada quando foi surpreendida por um golpe de facão desferido por outro frequentador do estabelecimento. O suspeito fugiu imediatamente após o ataque.

VEJA MAIS

O suspeito foi localizado pouco tempo depois em uma rua no bairro Esplanada, também em Dom Eliseu, com a arma usada no crime. Ele confessou o ataque e foi preso em flagrante. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais, e a vítima continua recebendo atendimento médico.