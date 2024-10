Investigado por tentativa de homicídio é preso em Cametá

Manoel de Jesus Rodrigues Pinto, conhecido como “Jesus”, foragido da justiça suspeito do crime de tentativa de homicídio, foi preso no último domingo (29), na Vila do Juaba, distrito do município de Cametá, no nordeste paraense. Segundo a Polícia Civil, responsável pela ação, a prisão foi resultado de investigação e monit​oramento estratégico da área.

O mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, foi cumprido sem resistência.

Após a captura, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cametá, onde foi formalmente informado das investigações que o envolvem e dos seus direitos legais. O caso agora segue para os trâmites legais, com o suspeito à disposição da Justiça para responder pelo crime.