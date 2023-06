Homem é preso suspeito de matar atual marido da ex-companheira em Canaã dos Carajás

Um homem, identificado como Rodrigo Queiroz, de 29 anos, foi morto a facadas, na manhã desta segunda-feira (5), em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Após denúncia da esposa da vítima, que testemunhou o crime, os policiais capturaram um ex-companheiro da mulher, suspeito de ser o autor do homicídio. Ele chegou a fugir para Parauapebas, mas foi preso graças à ação conjunta entre os batalhões das duas cidades.

O caso foi registrado na avenida Minas Gerais, bairro Brasil Novo. De acordo com o relato da esposa de Rodrigo ao Gazeta Carajás, o casal estava almoçando na porta de casa, quando o suspeito se aproximou e desferiu golpes de faca contra a vítima.

Segundo a testemunha, ele teria levado pelo menos cinco facadas, na região das costas e no pescoço, e morreu ainda no local. O acusado seria Fernando Melo Nascimento, 34, que já havia sido preso, enquadrado na Lei Maria da Penha, e alvo de uma medida protetiva contra ele.

A Polícia Militar de Canaã foi acionada e esteve no local para averiguações. A partir do depoimento da mulher, iniciou-se as buscas por Fernando. Durante as diligências, a polícia foi informada de que ele teria fugido rumo ao terminal rodoviário da cidade. No local, souberam que um homem, muito nervoso, havia pegado uma van em direção a Parauapebas.

Depois de acionar o batalhão de Parauapebas, a PM conseguiu localizar o suspeito, que foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade. Ele vai responder pelo crime de homicídio.