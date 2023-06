Homem é morto e mulher é baleada por dupla em moto, em Ananindeua

Um homicídio e uma tentativa de homicídio foram registrados na Rua Providência, em Ananindeua. As vítimas foram identificadas como Clayton Silva Paixão, de 33 anos, apelidado de "Bal", e Ruth Estefânia Oliva Trindade, de 29 anos. O crime aconteceu na manhã deste domingo (4), enquanto eles estavam dentro de um veículo.

Segundo relatos de testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo onde Clayton e Ruth se encontravam e efetuaram vários tiros. Clayton foi atingido fatalmente e morreu no local, enquanto Ruth foi atingida por dois disparos, porém, de acordo com a polícia, seu estado de saúde é estável.

A situação exigiu a presença imediata da guarnição do Corpo de Bombeiros. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros a Ruth e a encaminhou para atendimento médico em estado grave.

Enquanto isso, a guarnição do oficial de dia aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção do corpo de Clayton Silva Paixão.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.