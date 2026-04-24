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Polícia

Homem é preso suspeito de matar a esposa e o enteado em Ulianópolis

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (23), na comunidade Neuton Miranda

O Liberal
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Homem é preso suspeito de matar a esposa e o enteado em Ulianópolis. (Foto: Portal Pronto Falei)

Um homem suspeito de matar a esposa e o enteado na zona rural de Ulianópolis, no sudeste do Pará, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (24). O crime ocorreu na noite de quinta-feira (23), na comunidade Neuton Miranda. As vítimas, identificadas como Dorizete Souza e Iran Souza de Oliveira, foram mortas com golpes de facão. O suspeito deve responder por feminicídio e homicídio qualificado.

De acordo com informações repassadas à polícia, o suspeito teria ingerido bebida alcoólica na residência onde vivia com as vítimas. Em determinado momento, ocorreu um desentendimento entre ele e o enteado. A confusão evoluiu para uma briga. Não há informações sobre o que teria iniciado a discussão. Durante a situação, o homem teria se armado com um facão e iniciado as agressões.

Ainda segundo os relatos preliminares, a esposa do suspeito tentou intervir para conter o confronto. No entanto, ela também acabou sendo atingida com vários golpes. As duas vítimas morreram ainda no local, antes da chegada de socorro médico.

Após o crime, o suspeito fugiu da residência. Moradores da área acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil, que iniciaram buscas na região. O homem foi localizado já na madrugada de sexta-feira (24), enquanto dormia na casa do irmão.

"Ao chegarem ao endereço, os policiais foram informados que ele estava no interior da residência. Ao ser questionado, o homem confessou o crime", detalhou a PC.

Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido à unidade policial, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele segue à disposição da Justiça.

Equipes de perícia estiveram no local para os procedimentos de análise e remoção dos corpos. O caso segue sendo investigado para esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio e do feminicídio.

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