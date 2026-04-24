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Polícia

Autópsia aponta que paraense morreu por falência múltipla após procedimentos estéticos na Bolívia

A vítima viajou sozinha ao país vizinho para realizar colocação de próteses de silicone, abdominoplastia e lipoaspiração

O Liberal
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Paraense morre após complicações de cirurgias estéticas na Bolívia. (Foto: Redes Sociais)

Falência múltipla dos órgãos foi a causa direta da morte da paraense Krisley Poliana Vieira da Silva, de 36 anos. É o que aponta a autópsia feita na última quarta-feira (22/4). Ela morreu no dia 17 de abril ao apresentar complicações decorrentes de procedimentos estéticos realizados em uma clínica particular em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Krisley era natural de Santarém, mas morava em Itaituba, no sudoeste paraense. Ela viajou sozinha ao país vizinho para realizar três cirurgias: colocação de próteses de silicone, abdominoplastia e lipoaspiração.

Conforme o documento, outras causas que levaram à morte de Krisley foram: a coagulação intravascular disseminada (condição caracterizada pela ativação sistêmica e descontrolada da coagulação sanguínea dentro dos vasos), peritonite séptica generalizada (inflamação grave do peritônio causada por infecção) e a ressecção transmural do intestino grosso, pós-cirúrgica, suturada entre o ceco e o cólon ascendente. O médico legista não conseguiu determinar se a morte da paraense foi violenta ou acidental.

Falência múltipla dos órgãos foi a causa direta da morte da paraense Krisley Poliana Vieira da Silva, de 36 anos. É o que aponta a autópsia feita na última quarta-feira (22/4). Ela morreu no dia 17 de abril ao apresentar complicações decorrentes de procedimentos estéticos realizados em uma clínica particular em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Krisley era natural de Santarém, mas morava em Itaituba, no sudoeste paraense. Ela viajou sozinha ao país vizinho para realizar três cirurgias: colocação de próteses de silicone, abdominoplastia e lipoaspiração.

Conforme o documento, outras causas que levaram à morte de Krisley foram: a coagulação intravascular disseminada (condição caracterizada pela ativação sistêmica e descontrolada da coagulação sanguínea dentro dos vasos), peritonite séptica generalizada (inflamação grave do peritônio causada por infecção) e a ressecção transmural do intestino grosso, pós-cirúrgica, suturada entre o ceco e o cólon ascendente. O médico legista não conseguiu determinar se a morte da paraense foi violenta ou acidental.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Ministério das Relações Exteriores. Por meio de nota, o MRE confirmou que acompanha o caso. “O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz, tem conhecimento do caso e permanece em contato com as autoridades locais e com a família, a quem tem sido prestada a assistência consular devida”, declarou.

O órgão ainda afirmou que “a atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional”. E apontou que não pode passar mais detalhes sobre as investigações. “Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros”, encerrou.

O caso

Segundo relatos de familiares, o primeiro procedimento foi realizado no dia 1º de abril. Dois dias depois, ela passou por uma abdominoplastia e começou a sentir dores intensas na região abdominal. Nos dias seguintes, o quadro de saúde se agravou.

A paciente chegou a ser internada em uma unidade de saúde e, posteriormente, foi transferida para outro hospital com equipe especializada, mas não apresentou melhora. Em mensagens de áudio enviadas a amigos, Krisley relatava fortes dores, dificuldade para respirar e o desejo de deixar a clínica onde estava internada.

Ainda de acordo com os relatos, médicos teriam atribuído os sintomas a fatores psicológicos, o que foi contestado por ela. Em outras mensagens, a paraense pediu ajuda financeira para buscar uma nova avaliação médica. Em conversas com amigos, também relatou que havia sido informada sobre problemas na circulação sanguínea na região abdominal, com possibilidade de necrose.

De acordo com a imprensa boliviana, o caso é investigado para esclarecer a causa da morte e verificar se houve negligência médica. O corpo foi encaminhado ao necrotério judicial de La Pampa de la Isla, onde deve passar por autópsia.

Em nota, o Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra informou que presta assistência à família desde que foi acionado. O órgão também destacou que os familiares estão em contato com a Defensoria Pública da União em Santarém para tratar do traslado do corpo ao Brasil.

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