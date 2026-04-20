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Polícia

Paraense morre após complicações de cirurgias estéticas na Bolívia

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais bolivianas após suspeita de negligência médica

O Liberal
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Paraense morre após complicações de cirurgias estéticas na Bolívia. (Foto: Redes Sociais)

A paraense Krisley Poliana Vieira da Silva, de 36 anos, morreu após apresentar complicações decorrentes de procedimentos estéticos realizados em uma clínica particular em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O caso passou a ser investigado pelas autoridades locais para apurar as circunstâncias da morte. Natural de Santarém e moradora de Itaituba, Krisley viajou sozinha ao país vizinho com o objetivo de realizar três cirurgias: colocação de próteses de silicone, abdominoplastia e lipoaspiração.

Segundo relatos de familiares, o primeiro procedimento foi realizado no dia 1º de abril. Dois dias depois, ela passou por uma abdominoplastia e começou a sentir dores intensas na região abdominal. Nos dias seguintes, o quadro de saúde se agravou.

A paciente chegou a ser internada em uma unidade de saúde e, posteriormente, foi transferida para outro hospital com equipe especializada, mas não apresentou melhora. Em mensagens de áudio enviadas a amigos, Krisley relatava fortes dores, dificuldade para respirar e o desejo de deixar a clínica onde estava internada.

Ainda de acordo com os relatos, médicos teriam atribuído os sintomas a fatores psicológicos, o que foi contestado por ela. Em outras mensagens, a paraense pediu ajuda financeira para buscar uma nova avaliação médica. Em conversas com amigos, também relatou que havia sido informada sobre problemas na circulação sanguínea na região abdominal, com possibilidade de necrose.

De acordo com a imprensa boliviana, o caso é investigado para esclarecer a causa da morte e verificar se houve negligência médica. O corpo foi encaminhado ao necrotério judicial de La Pampa de la Isla, onde deve passar por autópsia.

Em nota, o Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra informou que presta assistência à família desde que foi acionado. O órgão também destacou que os familiares estão em contato com a Defensoria Pública da União em Santarém para tratar do traslado do corpo ao Brasil.

“O Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra vem prestando assistência consular desde que foi contatado pela família. A família está em contato com a DPU em Santarém (PA) com relação à solicitação de traslado de corpo. A equipe consular esteve na clínica onde estava internada, na quinta-feira (16/4). Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no Decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.”

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