Operação mira núcleo financeiro do Comando Vermelho e prende cinco no Pará

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta sexta-feira (24) a “Operação Babayaga”, com foco em desarticular o núcleo financeiro do Comando Vermelho no estado.

A ação foi realizada de forma integrada com a Polícia Civil do Estado do Pará, incluindo o Núcleo de Inteligência, o Grupo de Trabalho de Facções (GTF/NIP), a Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) e o Centro Integrado de Investigação do MPPA.

Segundo as investigações, os alvos são apontados como operadores financeiros da facção no Pará, responsáveis por movimentar cerca de R$ 57 milhões em contas bancárias ligadas ao grupo criminoso nos últimos anos. A apuração mira especialmente a engrenagem financeira da organização, considerada essencial para manter atividades como o tráfico de drogas.

Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra cinco investigados, todos capturados, além de mandados de busca e apreensão contra outros sete alvos, entre pessoas físicas e uma pessoa jurídica.

Os investigados podem responder por crimes como:

integração de organização criminosa armada;

associação para o tráfico de drogas;

lavagem de dinheiro.

As condutas estão previstas em legislações como a Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013), a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) e a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998).

Durante a operação, foram apreendidos celulares e dispositivos eletrônicos, que passarão por perícia para aprofundar as investigações e identificar possíveis novos envolvidos.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.