Homem é preso suspeito de manter grávida em cárcere privado em 'boca de fumo' de Santarém

Um homem foi preso na manhã de quarta-feira (4) por supostamente manter uma mulher grávida em cárcere privado em uma ‘boca de fumo’ por dívida de drogas. O caso ocorreu no bairro de Aparecida, em Santarém. As autoridades não comunicaram quantos meses a vítima estava gestante. O homem foi transferido na manhã desta quinta-feira (5) ao setor de Triagem Masculina do Complexo Penitenciário de Cucurunã, onde deve aguardar a audiência de custódia. As informações são do O Impacto.

De acordo com a polícia, o suspeito seria dono do ponto de venda de entorpecentes, onde ele teria privado a mulher de sua liberdade. Por volta de 11h30, agentes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) se dirigiram até o local denunciado. A mulher possivelmente seria usuária de drogas.

Após serem autorizados a adentrarem na residência, os policiais avistaram resíduos de material entorpecente em uma casa e quantia em dinheiro, além de drogas, vários documentos e aparelhos eletrônicos. Os materiais foram apreendidos.

O homem foi encaminhado junto com os objetos detidos à Delegacia de Santarém. Em entrevista à TV Impacto, o suspeito se defendeu dizendo que tinha um relacionamento com a vítima, mas após um tempo ela reapareceu no local e teria ficado por vontade própria na ‘boca de fumo’.

“Essa mulher veio uma vez aí, ficou lá, se engraçou de mim, sei lá. Depois foi embora com o marido. Passou tempo, mais de meses e anos, deu doidice na cabeça dela, eu acho. Voltou lá comigo e disse que queria ficar comigo, que ia largar o marido, ‘estou gostando de ti’. Eu tava com outra lá, até ficaram discutindo as duas”, declarou.