Mulher é mantida oito meses em cárcere por homem que conheceu na internet

Uma mulher de 48 anos conseguiu fugir, nesta sexta-feira (30), do local onde era mantida em cárcere privado por um homem que havia conhecido pela internet. O suspeito, de 50 anos, de iniciais I.G.F, foi preso pela Polícia Civil de Água Branca, onde o crime aconteceu, cidade 100 km a Sul de Teresina, Piauí. Com informações do G1.

VEJA MAIS

A vítima relatou que ficou presa durante oito meses. Nesse período, ela afirma que sofreu abusos físicos, sexuais e psicológicos, chegando até a engravidar e ser obrigada a fazer um aborto.

De acordo com o delegado Bruno Luz, titular da cidade, a vítima é natural de Campos Sales (CE), e conheceu o homem em um site de relacionamentos. As cidades ficam a cerca de 350 km de distância.

"Ele nega que tenha praticado, mas pelas declarações dela, ele subjugava ela porque ela era mulher. Ela disse que chegou a ficar grávida dele e teve que praticar um aborto. Ela foi levada a um hospital para coletar sangue e detectar presença de BETA HGC, mas não foi identificado devido ao tempo. Mas isso continuará sendo investigado", contou o delegado.

Nesta sexta (30), a mulher aproveitou um momento em que o homem foi para a porta de casa, falar com um vizinho, para pular o muro do quintal e fugir. Ao chegar à rua, ela conseguiu pedir ajuda a uma viatura da Polícia Militar que passava pela região.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)