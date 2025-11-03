Capa Jornal Amazônia
Homem é preso suspeito de homicídio em Jacundá

Após o crime, ele deixou a cidade com destino ao município de Moju e foi preso ao retornar para a cidade onde o assassinato ocorreu, segundo a polícia

O Liberal

A Polícia Civil cumpriu, neste domingo (2), um mandado de prisão temporária contra um homem investigado por homicídio no município de Jacundá, no sudeste do Pará.

De acordo com as investigações, há indícios que apontam para a autoria do crime. O suspeito teria mantido contato direto e discutido com a vítima, chegando a ameaçá-la com uma arma branca poucas horas antes de o corpo ser encontrado. Após o crime, ele deixou a cidade com destino ao município de Moju.

O homem foi capturado quando retornou a Jacundá e fazia uma visita à casa da mãe. Após os procedimentos legais, o preso permanece à disposição da Justiça.

Homem é preso suspeito de homicídio em Jacundá
