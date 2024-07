Homem é preso suspeito de furtar carteira em barbearia de Santarém

Um homem identificado somente como "Santos" foi preso suspeito de furtar uma carteira porta-cédula em uma barbearia na cidade de Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu no bairro Livramento, na noite de sábado (13/07). A vítima informou que aguardava atendimento no local quando tudo aconteceu.

A Polícia Militar informou que a vítima procurou as autoridades para relatar o caso. Ela disse que estava sentada no sofá aguardando para cortar o cabelo. No entanto, em certo momento levantou e esqueceu a carteira na mobília. Teria sido assim que o suspeito se aproveitou e pegou a carteira. Como o caso se deu próximo ao 35º Batalhão da Polícia Militar (35º BPM), a vítima acionou uma viatura e os PMs iniciaram as buscas pelo suspeito.

Os agentes encontraram o suspeito momentos depois. A carteira e parte do dinheiro que estava nela foram encontradas com ele. Segundo a PM, Santos já teria usado parte do dinheiro para comprar entorpecentes. Ainda conforme os militares, o suspeito já teria passagens pela polícia. O homem foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia de Santarém, onde o caso foi registrado. O suspeito foi transferido para o presídio e deverá passar por audiência de custódia.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que “o suspeito foi conduzido até a unidade policial e autuado por furto”.