Homem é preso suspeito de estuprar a própria sobrinha de 5 anos em Santarém

Um homem de 52 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (15/4), suspeito de estuprar a própria sobrinha de 5 anos em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com a polícia, a mãe da menina acionou a guarnição após a avó afirmar que flagrou o suspeito cometendo o crime. Com isso, os militares se deslocaram para averiguar a ocorrência.

Conforme o portal O Impacto, a PM informou que o suspeito se entregou e não apresentou resistência. O suspeito nega a acusação. “Eu beijei ela, só carinho de tio, sempre dava o celular pra brincar com o joguinho, toda vez ela chegava e corria pra pegar”, disse o suspeito ao O Impacto.

Em seguida, a guarnição encaminhou o tio da menina para os procedimentos cabíveis na 16ª Seccional de Polícia Civil. Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC informou, por meio de nota, que o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Santarém.

Punição para o crime

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de 10 a 18 anos e multa para quem tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é aplicada independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime.