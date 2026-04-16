Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar a própria sobrinha de 5 anos em Santarém

De acordo com a polícia, a mãe da menina acionou a guarnição após a avó afirmar que flagrou o suspeito cometendo o crime

O Liberal
fonte

Na imagem, silhuetas de uma mão infantil e, logo acima, uma mão de uma pessoa adulta, simulando um crime contra a criança (Reprodução/Agência Brasil)

Um homem de 52 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (15/4), suspeito de estuprar a própria sobrinha de 5 anos em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com a polícia, a mãe da menina acionou a guarnição após a avó afirmar que flagrou o suspeito cometendo o crime. Com isso, os militares se deslocaram para averiguar a ocorrência.

Conforme o portal O Impacto, a PM informou que o suspeito se entregou e não apresentou resistência. O suspeito nega a acusação. “Eu beijei ela, só carinho de tio, sempre dava o celular pra brincar com o joguinho, toda vez ela chegava e corria pra pegar”, disse o suspeito ao O Impacto.

Em seguida, a guarnição encaminhou o tio da menina para os procedimentos cabíveis na 16ª Seccional de Polícia Civil. Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC informou, por meio de nota, que o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Santarém.

Punição para o crime

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de 10 a 18 anos e multa para quem tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é aplicada independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

estuprar a própria sobrinha

50 anos

santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem é encontrada morta com marcas de tortura em área de mata em Ananindeua; ex-namorado é preso

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio e Outras Mortes Violentas em Função de Gênero (Defem)

16.04.26 15h32

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar a própria sobrinha de 5 anos em Santarém

De acordo com a polícia, a mãe da menina acionou a guarnição após a avó afirmar que flagrou o suspeito cometendo o crime

16.04.26 13h10

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de assaltar taxista e passageiro em Belém

Três homens abordaram as vítimas no momento em que o taxista chegou ao destino e repassava seu contato telefônico ao passageiro

16.04.26 12h50

POLÍCIA

Funcionária de bar morre após ser baleada no estabelecimento em Tucumã

A suspeita das autoridades é de que o crime tenha relação com o desentendimento registrado com um cliente cerca de uma hora antes de o crime acontecer

16.04.26 12h32

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de assaltar taxista e passageiro em Belém

Três homens abordaram as vítimas no momento em que o taxista chegou ao destino e repassava seu contato telefônico ao passageiro

16.04.26 12h50

POLÍCIA

'Escudo Feminino': Segup deflagra megaoperação em combate à violência contra a mulher no Pará

O ponto de partida da operação ocorreu no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, às 9h, com mobilização de todo o sistema de segurança pública do estado

16.04.26 9h28

POLÍCIA

Mulher é presa suspeita de humilhar e espancar a própria filha de 2 anos, no Marajó

A ação teve início após o Conselho Tutelar receber vídeo em que a própria mãe aparece submetendo a criança a agressões e intenso constrangimento, com gritos e xingamentos

16.04.26 8h33

POLÍCIA

Suspeito de duplo homicídio é preso pela Polícia Civil em Ananindeua

Crime ocorreu em março no bairro Maguari; uma vítima morreu e outra conseguiu fugir do ataque

16.04.26 0h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda