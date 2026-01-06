Homem é preso por tráfico de drogas um mês depois de ter saído da cadeia no Marajó
Um outro homem que estava com ele também foi detido por comercializar entorpecentes
Um homem identificado apenas como Ronildo foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (6/1) durante uma operação policial em Cachoeira do Arari, no Marajó. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido capturado há cerca de um mês pelo mesmo crime e foi solto. Um outro homem que estava com ele, chamado Edimilson, também foi detido por comercializar entorpecentes.
Por volta das 9h30, a PC recebeu uma denúncia apontando que Ronildo estaria traficando drogas no bairro do Choque. As polícias Civil e Militar se juntaram para ir até o imóvel onde estariam sendo vendidos entorpecentes.
Os agentes, ao chegarem ao local, encontraram Ronildo e Edimilson com 82 papelotes de maconha e uma porção de óxi que estava guardada dentro de um pote de plástico pequeno. Os policiais deram voz de prisão aos suspeitos. A PC e a PM ainda apreenderam dois celulares, uma tesoura e um rolo de papel filme.
A dupla foi levada até a delegacia do município e colocada à disposição da Justiça.
Punição
A legislação brasileira estabelece punição de cinco a 15 anos de reclusão para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
