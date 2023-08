Homem é preso por traficar drogas e portar armas ilegalmente em Breu Branco

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso em flagrante nesta quarta-feira (9), na zona rural do município de Breu Branco, no sudeste paraense, pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular e porte ilegal de armas de fogo. O suspeito era o principal alvo da operação “Latíbulo”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão, sendo um naquele município e outro na ilha Sokozão, lugar de difícil acesso na região do rio Tocantins. As investigações policiais prosseguem na tentativa de identificar outros possíveis envolvidos com os crimes.

Durante as buscas, foram apreendidas seis armas de fogo, 140 munições de fuzil calibre .762 e .556 com um carregador, 25 munições de calibre diversos, além de rádios comunicadores, balanças de precisão, uma impressora 3D, que era utilizada na confecção de protótipos para fabricação de armas de fogo, bem como grande quantidade de substâncias análogas a crack e cocaína, além de apetrechos para embalag​em dos entorpecentes, indicando uma organização para a comercialização dos entorpecentes.

“A operação aconteceu de forma conjunta com as forças da Polícia Civil, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Tucuruí), da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí e Delegacia de Breu Branco, sob a coordenação da Superintendência da 9ª RISP, que não mediram esforços para que o trabalho fosse exitoso”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

“Nossas investigações apontaram que o local era utilizado pelo suspeito para a produção de armas de fogo a partir da utilização da impressora 3D apreendida por nossa equipe no cumprimento do mandado de busca e apreensão. O imóvel também era utilizado para armazenar e distribuir material entorpecente para toda a região do Lago de Tucuruí”, enfatizou o delegado Robson Mendes, superintendente da região.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito preso foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Breu Branco para os procedimentos cabíveis. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em curso para identificar e prender outros envolvidos.