Homem é preso por tráfico com drogas escondidas na bolsa da filha de 5 meses em Santarém

Um homem foi preso, no domingo (30), em Alter do Chão, distrito de Santarém, oeste do Pará, por tráfico de drogas. Os entorpecentes, segundo a polícia, foram encontrados na bolsa da filha dele, que tem apenas 5 meses de idade.

Militares do 3º Batalhão realizavam rondas pela Vila de Alter do Chão, quando pessoas os alertaram de que, supostamente, um casal acompanhado de uma criança de colo estaria vendendo drogas na região. O homem foi localizado, junto com a companheira e a filha dele.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 16 invólucros com uma substância semelhante à cocaína, além de R$ 40 em espécie. Ao ser questionado, o suspeito alegou que a droga pertencia a ele e que, anteriormente, um “homem branco e forte” o perguntou se poderia entregar o entorpecente para um homem chamado de “GG”, conforme consta no relatório policial.

A mulher alegou à PM que aconselhou o companheiro a não aceitar a droga. O homem foi encaminhado à delegacia, onde os devidos procedimentos foram realizados.