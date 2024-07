Homem é preso por tráfico após polícia encontrar mais de 5 quilos de skank dentro navio no Pará

Um homem foi preso pelas equipes integradas que atuam na Base Integrada Fluvial "Antônio Lemos", na última terça-feira (9), pelo crime de tráfico de drogas. A captura aconteceu após os agentes localizarem cerca de 5,5 quilos de maconha do tipo "skank" transportados em navio que tinha Belém como destino. A carga do entorpecente, segundo as autoridades, estava no nome do suspeito.

A embarcação "Itaberaba I", com origem de Manaus, capital do Amazonas, foi abordada pelas equipes policiais por volta das 15h. Durante as diligências, os policiais encontraram uma saca no primeiro convés identificada com o nome do proprietário que seguia viagem. Na saca foram encontrados seis tabletes de entorpecentes enrolados em mantas de pirarucu e pó de café.

Depois de solicitarem a lista de passageiros e encontrarem o dono da carga, a polícia prendeu o homem em flagrante. O suspeito informou aos agentes que os entorpecentes seriam entregues a um desconhecido quando o navio chegasse a Belém e o destino final seria a cidade do Recife, no estado de Pernambuco.

VEJA MAIS

Com a captura, o preso foi conduzido à Superintendência da Polícia Civil em Breves para os procedimentos cabíveis. A droga seguirá para exames periciais e posterior incineração, com autorização do Poder Judiciário.

Esta apreensão soma-se a última realizada ainda neste mês de julho e destaca a efetividade da operação contra o tráfico de drogas na Base Integrada, destaca o diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), coronel PM José Vilhena.

"Esta é mais uma ação exitosa das nossas equipes, que tiveram um resultado positivo na apreensão de material entorpecente. Isso demonstra a relevância das atividades da Base de Antônio Lemos e do trabalho das forças de segurança em realizar diuturnamente as fiscalizações de segurança que coíbem a prática criminosa", assinalou.