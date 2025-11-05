Homem é preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, em Paragominas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Paragominas, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Superintendência da 7ª RISP, deflagrou a "Operação Trevo", onde deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão preventiva contra um homem por tentativa de homicídio, nesta terça-feira (04), em Paragominas.

De acordo com as investigações, em maio deste ano o suspeito, que não tinha nenhum envolvimento preliminar com a vítima, efetuou um disparo de arma de fogo após troca de olhares e de palavras provocativas entre ambos em via pública. Em seguida, ele perseguiu a vítima e disparou outras três vezes, atingindo o braço, a mão e as costas do homem. Logo após o crime, o investigado fugiu do local. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Após apuração dos fatos, o suspeito foi identificado. Durante as diligências para o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidas na residência do suspeito um revólver calibre.38 e diversas munições. O suspeito foi preso preventivamente pela tentativa de homicídio e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Um aparelho celular também foi apreendido no local.

O preso foi conduzido até a unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis, onde encontra-se agora à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer eventuais motivações e demais detalhes do episódio.