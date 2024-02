Homem é preso por tentar matar adolescente e ex-companheira em Outeiro

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por tentar matar um adolescente de 17 anos e a mãe dele, que é ex-companheira do suspeito, nesta quarta-feira (21), em Outeiro, distrito de Belém. Segundo o delegado Delcio Costa Santos, titular da unidade policial que atende o distrito, o garoto foi ferido por golpes de faca e encaminhado para atendimento médico na unidade de saúde.

VEJA MAIS

A mulher, que é mãe do jovem ferido pelo homem e também sofreu violência, disse à polícia que estava separada do suspeito há mais de seis anos. O ex-companheiro teria entrado na casa dela e a agredido. O filho da vítima teria escutado a confusão e ao tentar ajudar a mãe foi machucado pelo suspeito.



“Segundo o relato da mãe da vítima, que é ex-companheira do suspeito, e a cerca de seis anos já estão separados. O homem chegou em sua com sinais de embriaguez, pediu comida e ao ser informado pela mulher que já estava em um novo relacionamento, avançou em sua direção e a empurrou na parede. Com a queda, a relatora bateu as costas e cotovelo esquerdo”, contou o delegado.



“O filho, ao ouvir a confusão que acontecia na cozinha, correu e encontrou a mãe tentando tirar das mãos do suspeito, uma faca. Com a confusão, o menor entrou em luta com o homem que feriu nos braços e ombro. Após o fato, o suspeito fugiu em uma motocicleta”, acrescentou o policial civil.

Diante dos fatos, equipes da unidade policial iniciaram diligências para prender o autor, que foi encontrado em sua residência, no bairro São João do Outeiro.



Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para unidade policial para procedimentos cabíveis, onde foi autuado por

tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio. Ele se encontra à disposição da Justiça.