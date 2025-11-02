Homem é preso por maus-tratos a animais durante operação 'Patas Livres' em Salvaterra

A Polícia Civil deflagrou, na sexta-feira (31), a operação “Patas Livres”, que resultou na prisão em flagrante de um homem pelo crime de maus-tratos a animais no município de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó.

De acordo com a polícia, a equipe da Delegacia de Salvaterra foi até o endereço do suspeito para verificar a veracidade de uma denúncia. Durante a diligência, com o apoio de uma médica veterinária, os policiais constataram que um cachorro apresentava sinais evidentes de maus-tratos, como magreza extrema, acorrentamento constante em ambiente insalubre e falta de água potável.

No imóvel também foi encontrado um pássaro, cuja espécie está sendo analisada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), responsável pela guarda provisória do animal até a definição de sua destinação adequada.

O cachorro foi resgatado e entregue aos cuidados de uma protetora local, que ficará responsável por sua recuperação e bem-estar até decisão definitiva da autoridade competente.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.