Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso por maus-tratos a animais durante operação 'Patas Livres' em Salvaterra

O cachorro apresentava sinais evidentes de maus-tratos, como magreza extrema, acorrentamento constante em ambiente insalubre e falta de água potável

O Liberal

A Polícia Civil deflagrou, na sexta-feira (31), a operação “Patas Livres”, que resultou na prisão em flagrante de um homem pelo crime de maus-tratos a animais no município de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó.

De acordo com a polícia, a equipe da Delegacia de Salvaterra foi até o endereço do suspeito para verificar a veracidade de uma denúncia. Durante a diligência, com o apoio de uma médica veterinária, os policiais constataram que um cachorro apresentava sinais evidentes de maus-tratos, como magreza extrema, acorrentamento constante em ambiente insalubre e falta de água potável.

No imóvel também foi encontrado um pássaro, cuja espécie está sendo analisada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), responsável pela guarda provisória do animal até a definição de sua destinação adequada.

O cachorro foi resgatado e entregue aos cuidados de uma protetora local, que ficará responsável por sua recuperação e bem-estar até decisão definitiva da autoridade competente.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

maus tratos contra animais
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso por maus-tratos a animais durante operação 'Patas Livres' em Salvaterra

O cachorro apresentava sinais evidentes de maus-tratos, como magreza extrema, acorrentamento constante em ambiente insalubre e falta de água potável

02.11.25 21h53

POLÍCIA

Pai é preso em flagrante por estupro de vulnerável contra as próprias filhas na ilha do Marajó

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso veio à tona após a mãe das vítimas procurar atendimento médico para as meninas

02.11.25 21h14

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por agredir companheira em São Miguel do Guamá

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de São Miguel do Guamá, onde permanece à disposição da Justiça

02.11.25 20h44

TRAGÉDIA

Estudante de radiologia morre em grave acidente em Jacundá; motorista de caminhão foge do local

Segundo a polícia, o motorista não prestou socorro e fugiu do local, parando apenas alguns metros depois

02.11.25 19h21

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Irmãos 'Pé de Ferro' e 'Dedé' são mortos a tiros em Barcarena

Moradores relataram à Polícia Militar que o crime ocorreu em uma casa que era utilizada para o consumo de entorpecentes

02.11.25 8h34

POLÍCIA

Grupo suspeito de assalto a garimpo morre em confronto com a PM em Novo Progresso

Quatro suspeitos morreram em troca de tiros e foram apreendidas armas, munições, celulares e equipamentos de acampamento

02.11.25 16h48

POLÍCIA

Ônibus e veículo oficial do Governo Federal sofrem acidente na avenida Almirante Barroso

Carro ficou totalmente destruído, prensado entre ônibus e poste de energia

02.11.25 17h22

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda