Homem é preso por lesão corporal em Paragominas

Um homem suspeito de lesão corporal no contexto de violência doméstica foi preso na quarta-feira (1º), em Paragominas, no nordeste paraense. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da delegacia do município.

Os policiais civis foram acionados por meio de uma denúncia anônima, que relatava o caso de um homem que havia agredido a companheira dele.

Diante disso, os agentes se deslocaram até a localização do suspeito e efetuaram a prisão em flagrante.

O homem foi conduzido para a unidade policial para a execução das medidas cabíveis. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça Paraense.