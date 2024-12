Homem é preso por espancar a companheira em Paragominas

Na última sexta-feira, 30, um homem foi preso em flagrante por agredir brutalmente a companheira em Paragominas, no sudeste do Pará. As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança da residência onde o crime aconteceu, o que levou à prisão do suspeito por violência doméstica.

Nas imagens, a mulher aparece chegando em casa em uma motocicleta. Assim que ela tira o capacete, o homem aparece, vindo de outro cômodo, e parte para cima da vítima com socos. Ao longo do trecho da gravação que circula pela internet, por pelo menos dois minutos e meio a mulher é espancada com socos, tapas e chutes.

Em determinado momento do vídeo, a vítima parece desmaiar, mas, mesmo assim, o homem continua com as agressões. Ele também grita com ela, quando ela acorda e tenta a se defender, porém, visivelmente desestabilizada, a mulher torna a cair e então não se levanta mais.

De acordo com o relato da Polícia Militar do Pará (PMPA), uma guarnição foi acionada quando a vítima já havia sido socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, onde estava em atendimento médico com suspeita de traumatismo craniano. Posteriormente, a mulher foi transferida para o Hospital Regional da cidade, devido à gravidade do seu estado de saúde.

De acordo a Polícia Civil, o suspeito alegou, inicialmente, ter empurrado a mulher, causando sua queda e resultando nas lesões. No entanto, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança da residência revelaram atos de violência extrema.

A prisão em flagrante aconteceu após a análise das imagens e do boletim médico, que confirmou o traumatismo cranioencefálico (TCE) sofrido pela vítima. O suspeito do crime está à disposição do poder judiciário, autuado por violência doméstica.