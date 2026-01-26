Homem é preso por estupro de vulnerável e perseguição contra família de ex-companheira, no Marajó

Em uma operação que mobilizou a Delegacia de Polícia de Soure e a Superintendência Regional dos Campos do Marajó, a Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, na tarde deste domingo (25), um homem de 40 anos. Ele é acusado de estupro de vulnerável contra sua ex-enteada, uma adolescente de 13 anos.

O caso começou a ser desvendado na manhã de sábado (24), quando a adolescente buscou refúgio na unidade policial. Em escuta especializada, a jovem relatou ter acordado por volta das 4h da madrugada com o suspeito, que permanecia na residência contra a vontade da família, tocando suas partes íntimas.

Segundo as investigações, o crime não foi um fato isolado. Relatos da vítima e de testemunhas indicam que o homem já havia praticado atos semelhantes em pelo menos outras três ocasiões.

A gravidade do caso se estende a outros membros da família. Há indícios de que a irmã da vítima, de apenas 12 anos, também tenha sido alvo de abusos sob o mesmo modus operandi, mas não denunciou anteriormente por medo.

Ameaças de morte

Além dos abusos, o homem é suspeito de descumprir Medidas Protetivas de Urgência em favor da ex-companheira, mãe das adolescentes. Sob constantes ameaças de morte, a mulher teria fugido de casa dias antes do crime e permanece em local incerto para garantir sua integridade física.

Após a denúncia, a Polícia Civil iniciou uma busca ininterrupta. Mesmo ciente de que estava sendo procurado, o suspeito tentou evadir-se, recolhendo documentos e afirmando a testemunhas que “não seria encontrado”.

A autoridade policial, de forma cautelar, chegou a representar pela prisão preventiva do acusado ainda durante a madrugada, para garantir a custódia caso o período de flagrante expirasse. No entanto, por volta das 16h deste domingo, o cerco policial foi fechado em uma residência no bairro da Matinha, onde o homem foi finalmente localizado e detido.

O investigado foi autuado em flagrante com base no Artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) combinado com a Lei Maria da Penha. Ele segue sob custódia da Unidade Policial de Soure, à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar os possíveis crimes cometidos contra a segunda menor e as agressões recorrentes contra a ex-companheira.