Homem é preso por esfaquear colegas de trabalho durante briga de bar em Itaituba

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso na noite do último domingo (20/4) por suspeita de esfaquear dois colegas de trabalho durante uma discussão em um bar na comunidade Mamoal, próxima ao garimpo Jardim do Ouro, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Segundo o Giro Portal, o suspeito teria atacado as vítimas com uma faca. Uma das vítimas também relatou que a briga teria começado depois que o homem, supostamente, teria sido chamado de “viado”.

Ainda conforme o Giro, uma das vítimas sofreu ferimentos na mão e na região da costela, enquanto a outra foi atingida na perna. Os dois feridos foram atendidos no posto de saúde local e, em seguida, compareceram à delegacia de Moraes Almeida, onde o caso foi registrado. O suspeito também foi encaminhado para a mesma unidade policial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. Em nota, a PC informou que um punhal foi apreendido e "um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia do Distrito de Moraes de Almeida, onde foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa".

O Código Penal Brasileiro (CPB) estabelece que “ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem”. Dependendo da gravidade da lesão, a pena pode ser de três meses de detenção até oito anos. Se a conduta terminar em morte, a punição chega até 12 anos de cadeia.