Homem é preso por descumprir liberdade condicional

Salmon Gonçalves da Silva foi preso por quebrar a liberdade condicional, na noite do último sábado, em Marabá (4). O homem possuía um alvará de soltura que determinava o recolhimento domiciliar noturno, a partir das 22h.

Ele foi encontrado, por volta das 23 horas, transitando em uma motocicleta, modelo Honda Pop de cor preta, junto com outro homem, na avenida Paraíso, no bairro Liberdade, por uma guarnição da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (1ª Cime) que fazia rondas pelo local.

Por estar sem documentação, a dupla foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil, onde foi constatada a existência do alvará. Salmon retornou para a cadeia por não cumprir a medida condicional. Com informações do site Correio de Carajás.