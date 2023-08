Homem é preso por atirar com arma de pressão na cadela da vizinha em Itaituba

Jones Almeida foi preso, nesta terça-feira (15), suspeito de atirar com uma arma de pressão nas costas de cadela de estimação da vizinha em Itaituba, sudoeste do Pará. Ele alegou ter disparado contra a cachorra por ela estar perseguindo suas galinhas.

Depois de ser baleado, o animal foi socorrido e encaminhado para a ONG O Sol Nasce Para Todos, onde recebeu todos os cuidados médicos necessários. De acordo com as informações do Portal Giro, a cachorra tem quadro de saúde estável e não corre risco de morte.

Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu no momento em que o animal adentrou no terreno do suspeito. A PC se dirigiu até o imóvel dele, onde Jones foi detido em flagrante.

Por conta da denúncia, foi instaurado o flagrante contra o homem. Jones Almeida foi encaminhado à Delegacia de Polícia, após atirar contra a cadela, para que fossem realizados os procedimentos legais cabíveis.O suspeito deve responder pelo crime de maus tratos a animais.