Dupla é presa por transportar centenas de tartarugas e arraias em condições precárias

Dois homens, com idades de 23 e 27 anos, foram presos em flagrante, neste sábado (22), ao serem encontrados transportando centenas de tartarugas-tigres-d'água e arraias da espécie "motor" em sacos plásticos e caixas de papelão. A apreensão aconteceu na LMG 870, no km 01, em Lima Duarte, em Minas Gerais. Infelizmente, 11 tartarugas-tigres-d'água já foram encontradas sem vida.

A Polícia Militar (PM) informou que os animais foram descobertos em um caminhonete Fiat Strada em condições de maus-tratos. Cada arraia estava acondicionada em um saco plástico com uma quantidade mínima de água. Já as tartarugas estavam amontoadas em caixas de papelão. No total, foram apreendidas 108 tartarugas-tigres-d'água e 120 arraias.

Os suspeitos não possuíam nenhum documento que comprovasse a origem ou o destino dos animais e, como resultado, foi aplicada uma multa ambiental de aproximadamente R$ 360 mil. As tartarugas e arraias apreendidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA após passarem por perícia. A dupla foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.