Influencer mergulha filha de três anos em água fria para repreender "birra"

A influencer portuguesa Joana Mascarenhas compartilhou com seus mais de 7 mil seguidores no Instagram que mergulhava a filha, de três anos, em um banho de água fria para repreender atitudes de "birra" da criança.

Segundo o site Portugal, a mãe da menina relata que a criança chorava muito, mas que parava ao ser colocada em um banho gelado em uma piscina, banheira ou chuveirada no meio da noite, ainda de pijama.

Joana interpretava a situação como uma disputa entre a filha e ela, e se apoiava em seu signo, Touro, para se posicionar como invencível.

"Eu não disse nada. Peguei nela, submergi-a na piscina, até aqui (mostra o nível do pescoço), aquilo desconcentrou-a. O cérebro foi para outra coisa, estava com frio. Ao tirar o foco da birra, que ela estava a tentar ganhar — ora com quem, com uma taurina —, ela percebeu que 'caramba vou perder sempre'. Ela não faz uma birra na piscina há mais de dez semanas", contou a mãe.

Ainda segundo o Portugal, a revelação da mulher revoltou os internautas, que apontaram maus-tratos da mãe para com a filha. Com as críticas, Joana suspendeu as redes sociais.

Ainda mais, especialistas contam que o caso é cabível de investigação. Portais de Portugal divulgaram nessa terça-feira (18), que o Ministério Público de Portugal abriu um inquérito para investigar a mãe da criança.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)