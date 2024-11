Homem é preso por atear fogo em área de mata entre Vitória do Xingu e Altamira, no Pará

Na tarde da última segunda-feira (11), um homem foi preso por provocar um incêndio de grande escala em área de mata entre os municípios de Vitória do Xingu e Altamira, no sudoeste paraense. O suspeito não teve a identidade divulgada. Durante a ação, foi apreendida uma caminhonete do tipo Ranger, quatro galões contendo 200 ml de combustível que estavam sendo utilizados no ato criminoso, e ainda, dois provedores de internet via satélite.

A prisão aconteceu por meio da Operação Fênix, que visa o combate aos incêndios florestais, e foi operada em conjunto pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e o Corpo de Bombeiro Militar do Pará. De acordo com o secretário da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, os agentes interviram ao identificar a área em chamas:

"Em mais uma ação de combate aos incêndios florestais nossas equipes identificaram uma queimada na região entre os municípios de Vitória do Xingu e Altamira, onde nossos agentes realizaram a intervenção do fato, conseguindo prender em flagrante uma pessoa cometendo o crime", disse o titular da Segup.

A bordo de duas aeronaves, os helicópteros "Guardiões" 16 e 17, do Graesp, juntamente com agentes do Corpo de Bombeiros que estavam em deslocamento, entre as cidades de Vitória do Xingu e Altamira, os agentes avistaram um foco de incêndio na região, entre ambos os municípios. Após pousarem as aeronaves, realizaram a intervenção da área onde algumas pessoas estavam cometendo o ato criminoso, provocando queimadas.

Um homem foi preso em flagrante e conduzido até à Seccional Urbana da Polícia Civil, em Altamira, autuado por crime ambiental e posteriormente encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para os procedimentos cabíveis.