Homem é preso por ameaça e violência psicológica em Santa Bárbara do Pará

Um homem, identificado co​mo Jocelino Moreira de Souza, foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra uma mulher na cidade de Santa Bárbara do Pará. A prisão foi realizada pela delegacia do município, subordinada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações da polícia, a ação foi desencadeada no último dia 25 após uma denúncia encaminhada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que alertou a polícia sobre a situação da vítima. A polícia não detalhou se a mulher era a atual ou ex-companheira do suspeito.

A vítima recebeu uma medida protetiva de urgência. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Seap), para ficar à disposição da justiça.