​Homem é preso em flagrante por violência psicológica, ameaça e invasão de domicílio em Altamira

Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) do município de Altamira, no sudoeste do Pará, prenderam na quarta-feira (12) um homem em flagrante pelos crimes de violência psicológica, ameaça e invasão de domicílio.​​

De acordo com a denúncia, o suspeito invadiu a residência de sua ex-companheira e a ameaçou. A equipe policial foi acionada e se deslocou até o local para efetuar a prisão.

Após a captura, o homem foi levado à delegacia, onde as medidas cabíveis foram tomadas. Ele agora e encontra à disposição da Justiça.