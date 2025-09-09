Homem é preso por agredir namorada e ser ferido a marteladas após briga em Itaituba

Um homem foi preso no fim da noite de segunda-feira (8/9) por agredir a própria companheira depois de uma briga no bairro Piracanã, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima ainda agrediu o suspeito a marteladas. De acordo com a Polícia Civil, ela agiu em legítima defesa. A Polícia Militar atendeu à ocorrência.

A PM informou que os agentes se deslocaram até o local e encontraram o homem com ferimentos no olho e na cabeça. Conforme o Portal Giro, ele relatou ter sido agredido pela companheira depois de terem discutido.

A mulher, ainda de acordo com o Portal Giro, alegou que também havia sido agredida e que revidou, atingindo o companheiro com golpes de martelo. Ambos receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao Hospital Regional do Tapajós. O homem permaneceu internado em observação.

O caso foi apresentado na Polícia Civil. Em nota, a PC confirmou a prisão do suspeito por lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. "A vítima reagiu em legítima defesa e o homem recebeu atendimento médico e depois foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.