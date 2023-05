Homem é preso por agredir grávida de seis meses em Parauapebas

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada no bairro Altamira, em Parauapebas, na madrugada de quarta-feira, 24. De acordo com informações da Polícia Civil a um site do interior, um homem foi preso em flagrante, suspeito de ter agredido a ex-companheira.

Após ser acionada, uma guarnição policial foi recebida pela vítima no endereço informado. Conforme a mulher, o ex havia discutido com ela e a agredido com empurrões, causando sua queda e lesões corporais. Ela informou, ainda, estar grávida de seis meses do suspeito.

Enquanto a guarnição conversava com a vítima, o homem saiu do condomínio, momento em que recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para os procedimentos cabíveis.