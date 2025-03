Homem é preso pela PC por agredir companheira com barra de ferro em Benevides

Um homem foi preso em flagrante na manhã de domingo (23/3), em Benevides, na Grande Belém, por lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica contra a companheira. Segundo as autoridades, a vítima relatou que foi violentamente agredida pelo suspeito que utilizou uma barra de ferro para atingi-la.

Diante da gravidade da notícia, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Benevides determinou o imediato deslocamento de investigadores até o local onde o crime teria ocorrido para verificar a veracidade dos fatos, assegurar a integridade física da vítima e, se possível, efetuar a prisão do autor.

O suspeito foi encontrado e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à unidade policial para lavratura dos procedimentos de praxe. O preso permanece à disposição da Justiça.

O crime de lesão corporal está presente no artigo 129 do Código Penal Brasileiro. A conduta consiste em “ofender a integridade corporal ou a saúde” de outra pessoa e com pena de detenção de três meses a um ano. Dependendo da gravidade da lesão, essa pena pode aumentar. Inclusive, se a agressão for praticada no contexto da violência doméstica a punição pode ser de dois a cinco anos de reclusão.