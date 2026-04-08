Homem é preso em São Paulo suspeito de aplicar golpes com falsos leilões de veículos no Pará

Um homem suspeito de aplicar golpes por meio de falsos leilões de veículos foi preso nesta quarta-feira (8) durante a operação “Falso Lance”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará. A ação ocorreu no município de Mauá, em São Paulo, onde foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o investigado. Os crimes foram registrados no Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito seria responsável por estruturar e manter um esquema criminoso baseado na criação de sites fraudulentos de leilão, hospedados em servidores no exterior e financiados com uso de criptomoedas para dificultar a identificação dos envolvidos.

As investigações apontam que vítimas eram induzidas a acreditar na veracidade dos leilões e realizavam pagamentos após supostas arrematações. Em um dos casos apurados, uma vítima no Pará chegou a transferir mais de R$ 60 mil.

Durante a operação, foram apreendidos computadores, celulares, chips telefônicos e outros materiais que devem auxiliar no avanço das investigações. O homem foi encaminhado à unidade policial em São Paulo e permanece à disposição da Justiça.