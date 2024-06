Suspeito é preso por estupro de vulnerável contra enteada que usa cadeiras de rodas

A polícia prendeu na última terça-feira (11/06) um homem suspeito de estupro de vulnerável no município de São Domingos do Capim, no nordeste do Estado. O suspeito é padastro da vítima, que tem 13 anos e usa cadeira de rodas. Policiais militares acompanhados de representantes do Conselho Tutelar do município conseguiram localizar o suspeito na comunidade de São Raimundo, que fica na zona rural do São Domingos.

VEJA MAIS

A denúncia chegou ao conhecimento da polícia após a criança de 13 anos, que tem deficiência física (PCD), comentar o caso na escola. As informações foram repassadas ao delegado Bruno Carneiro, que passou a investigar o crime e constatou que a menina havia sido molestada pelo próprio padrasto.

A vítima foi encaminhada para o município de Castanhal onde passou por uma escuta ativa e foi submetida a exame sexológico, que confirmaram o delito do padrasto.

O acusado, que foi conduzido até a delegacia de São Domingos, teria confessado que praticava abusos constantemente contra a menor. Ele foi autuado por estupro de vulnerável, e se encontra à disposição da Justiça, que manteve a prisão em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (12/06).

Crimes contra crianças e adolescentes podem e devem ser denunciados por meio do telefone 190, da polícia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone, sendo assegurado ao denunciante o sigilo do anonimato.