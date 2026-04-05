Homem é preso em Nova Ipixuna durante bloqueio policial e confessa homicídio

Um homem identificado como Jenivaldo Oliveira Santos foi preso na manhã deste domingo (5) após confessar a autoria do assassinato de Daniel Barros Martins, no município de Nova Ipixuna. O crime ocorreu durante a madrugada, Jenivaldo tentou fugir, mas foi detido no Núcleo São Félix, em Marabá, durante um bloqueio montado pela Polícia Militar na rodovia PA-150. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

De acordo com informações da Polícia Militar para o portal Correio de Carajás, o suspeito afirmou que utilizou um revólver para cometer o homicídio e que teria descartado a arma às margens da rodovia, a cerca de 10 quilômetros do local da abordagem. Policiais chegaram a realizar buscas na área indicada, mas não localizaram o armamento.

Ainda segundo a polícia, as equipes foram acionadas por volta das 5h30 para atender o crime e iniciaram buscas na região, com foco em uma caminhonete que estaria sendo utilizada pelo autor do homicídio.

O veículo, uma Ford Ranger prata, foi interceptado cerca de 30 minutos depois, nas proximidades do pátio de uma empresa de leilões. Durante a abordagem, Jenivaldo confessou o crime.