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Polícia

Homem é preso em flagrante por violência doméstica e ameaça contra mulher em Icoaraci

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) após a vítima denunciar as agressões sofridas

O Liberal
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Homem é preso em flagrante por violência doméstica e ameaça contra mulher em Icoaraci. (Divulgação | PC)

Um homem foi preso em flagrante na tarde de domingo (7) pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, ameaça e violência psicológica contra a mulher, em Icoaraci, distrito de Belém. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) após a vítima denunciar as agressões sofridas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em uma residência na rua Quinze de Agosto, no bairro Ponta Grossa. A autuação em flagrante foi efetuada pela equipe de plantão da unidade especializada.

De acordo com a delegada Débora Almeida, diretora da Deam de Icoaraci, a vítima procurou a delegacia para registrar ocorrência contra o companheiro, com quem mantinha um relacionamento há cerca de quatro meses. Conforme o relato, o homem apresentava comportamento excessivamente ciumento, possessivo e controlador, restringindo sua liberdade e fazendo acusações frequentes de infidelidade sem qualquer fundamento.

“A convivência tornou-se progressivamente conturbada em razão do comportamento excessivamente ciumento, possessivo e controlador do agressor, que passou a restringir sua liberdade e a submetê-la a constante pressão emocional, causando intenso abalo psicológico, medo e insegurança”, afirmou a delegada.

A vítima informou ainda que foi agredida fisicamente nos dias 6 e 7 de junho, sofrendo lesões e hematomas. Além das agressões, ela teria sido ameaçada de morte para que não procurasse ajuda das autoridades.

“O conteúdo das ameaças consistia em tirar a vida da mulher caso ela realizasse denúncia ou qualquer ato que pudesse prejudicar o agressor. Ele chegou a afirmar que mandaria alguém matá-la ou ele próprio o faria. Esse é um tipo de violência psicológica muito cruel. Por isso agimos o mais rápido possível para localizar e prender este homem”, detalhou Débora Almeida.

Após ser localizado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Deam de Icoaraci. Durante o interrogatório, segundo a Polícia Civil, ele confessou as agressões físicas e admitiu ter feito ameaças de morte contra a companheira.

“Durante o interrogatório policial, o autuado confessou ter desferido agressões físicas contra a vítima, bem como admitiu ter realizado ameaças de morte, alegando que os fatos ocorreram em momentos de raiva, circunstância que reforçou a materialidade e os indícios de autoria dos delitos apurados. Ele passou pelos procedimentos cabíveis e já está à disposição da Justiça”, informou a delegada.

Canais de denúncia

A Polícia Civil reforça que vítimas de violência doméstica e familiar podem registrar ocorrências e solicitar medidas protetivas por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (Deam Virtual), disponível 24 horas por dia no portal da instituição.

As denúncias também podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, que garante anonimato e gratuidade, pelo serviço de inteligência artificial "Iara", via WhatsApp no número (91) 3210-0181, ou, em situações de emergência, pelo telefone 190. A identidade das vítimas e denunciantes é preservada e o sigilo das informações é garantido.

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